Boeing 737-800 полностью разрушился в самом начале ВПП аэропорта - МЧС РФ

Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер, передает ТАСС.

"Самолет полностью разрушился в самом начале взлетно-посадочной полосы (ВПП)", - сказал он в ходе селекторного совещания.

Также он отметил, что большинство из находившихся на борту разбившегося пассажирского самолета Boeing 737-800 были жителями Ростова-на-Дону, также были иностранцы.

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ТАСС отмечает, что по данным портала Planefinder.net, разбившийся Boeing 737-800 входил в состав воздушного флота авиакомпании FlyDubai с 2011 года. Самолет с бортовым номером A6-FDN и серийным номером 40241 совершил своей первый полет 21 декабря 2010 года. Он был приобретен авиакомпанией у производителя - компании Boeing - 19 января 2011 года.

В самой компании Boeing сообщили, что в курсе катастрофы и собирают как можно больше информации о случившемся.

"Мы знаем о сообщениях из России, наша команда в настоящий момент узнает детали", - информировала корпорация в блоге Twitter.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Boeing-737-800 авиакомпании Fly Dubai разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту находились 62 человека, все они погибли.

По предварительным данным, лайнер разбился при посадке после захода на второй круг, перед которым провел в зоне ожидания аэропорта более 2 часов.