На освобожденном от пиратов судне произошло еще одно ЧП

Освобожденное от сомалийских пиратов немецкое судно «Леманн Тимбер», в состав экипажа которого входят четверо граждан Украинцев, продолжает двигаться в направлении Султаната Оман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, согласно информации, полученной Департаментом консульской службы МИД в телефонном режиме от капитана судна Валентина БАРТАШОВА, на протяжении минувших суток, невзирая на сильный шторм, судно продолжало двигаться в направлении Омана.

Сегодня утром из строя вышла одна из турбин, и судно легло в дрейф. На данный момент силами команды ведется ремонт поврежденной турбины. Капитан считает, что починить турбину удастся быстро. Учитывая вынужденную задержку, В.БАРТАШОВ предположил, что судну придет в оманский порт несколько позже запланированных сроков.

Он также сообщил, что обещанного компанией-посредником в переговорах с пиратами сопровождения кораблем Военно-морских Сил Великобритании не состоялось. Неоднократные попытки капитана установить радиосвязь с британским военным кораблем не дали результатов.

В.БАРТАШОВА проинформировали о запланированной командировке в Оман представителя Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия для предоставления необходимого содействия и помощи соотечественникам по прибытии в порт Салала.

Дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Великобритании, Генеральном консульстве Украины в Гамбурге, Посольстве Украины в Саудовской Аравии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз “Леманн Тимбер” был захвачен сомалийскими пиратами в Аденском заливе 28 мая. На борту судна находились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также были четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа.