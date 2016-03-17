В Минобороны РФ рассказали о пятом "двухсотом" военном в Сирии

Об этом сообщил высокопоставленный источник в военном ведомстве РФ, передает RNS.

"Он выполнял задачи по наведению высокоточного оружия стратегической авиации", — рассказал источник.

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При этом он отказался назвать звание погибшего и род войск, в которых он служил, а также дату гибели.

Напомним, сегодня на приеме в Кремле, во время которого были вручены награды участникам операции в Сирии, президент РФ Владимир Путин подтвердил гибель российского военнослужащего Федора Журавлева.

Отмечается, что расследование обстоятельств его смерти проводила команда Conflict Intelligence Team. Она выяснила, что военнослужащий погиб не позднее 19 ноября 2015 года.