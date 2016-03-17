Путин официально подтвердил гибель пятого российского военного в Сирии

Официально о гибели Федора Журавлева до сих пор не сообщалось, пишет Медуза.

Отмечается, что расследование обстоятельств его смерти проводила команда Conflict Intelligence Team. Она выяснила, что военнослужащий погиб не позднее 19 ноября 2015 года.

Так, на приеме в Кремле, во время которого были вручены награды участникам операции, Путин обратится к вдовам погибших, в том числе к Юлии Журавлевой.

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Согласно сообщению, вместе с Журавлевой на приеме в Кремле присутствовали вдовы еще трех погибших — Олега Пешкова, Александра Позынича и Ивана Черемисина. Пешков был пилотом бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими истребителями 24 ноября 2015 года. Позынич - морской пехотинец, погибший в ходе операции по спасению штурмана сбитого самолета.

Черемисин — российский военный советник, погибший 1 февраля. Официально министерство обороны не называло его имени, в сообщении ведомства говорилось лишь, что он «выполнял задачи по оказанию помощи сирийской армии в освоении нового вооружения». Однако вскоре имя погибшего назвали журналисты.

Еще один российский военнослужащий, погибший в Сирии, — Вадим Костенко. По официальной версии, он покончил с собой из-за разрыва с девушкой.