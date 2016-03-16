Канада будет баллотироваться в непостоянные члены СБ ООН на 2021-2022 годы - Трюдо

О намерениях Оттавы в среду, 16 марта, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо во время визита в штаб-квартиру Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Deutsche Welle.

"Пришло время Канаде снова сделать шаг вперед. По возобновленному преданностью международному миру и безопасности, настало время нашего возвращения", - цитирует канадского премьера агентство dpa.

Он добавил, что Оттава готова отстаивать свои ключевые ценности - мир, равенство и уважение к разнообразию. Раньше Канада была в СБ ООН шесть раз, последний из двухлетних сроков завершился в 2000 году.

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Как сообщал УНИАН, 1 января 2016 года Украина официально приступила к исполнению обязанностей непостоянного члена в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

В Совет безопасности входят 15 членов: 5 постоянных, имеющих право вето, и 10 непостоянных. К постоянным относятся Франция, Великобритания, США, Китай и Российская Федерация, а к непостоянным - Украина, Ангола, Египет, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Испания, Уругвай и Венесуэла.