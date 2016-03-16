Глава МИД Британии призвал не хвалить Путина за вывод войск из Сирии

01:27, 16 марта 2016
Мир
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Глава МИД Британии Филип Хаммонд раскритиковал президента России из-за его интервенции в Сирию, и призвал не хвалить Владимира Путина за вывод российских войск из Сирии.

REUTERS

Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, это все равно, что «хвалить мужа, который перестал бить свою жену».

«Кто-то приходит в другую страну, начинает бомбить мирных жителей, уничтожать больницы и школы. Если, а это остается большим вопросом, они решили спустя пять месяцев, что сделали достаточно, давайте не будем их слишком расхваливать. Это немного похоже на: «Он перестал бить свою жену?», - сказал Хаммонд, выступая во вторник в Палате общин в Лондоне.

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«Факт того, что они там [в Сирии], является чем-то, против чего мы должны в первую очередь протестовать. Мы, конечно, не должны хвалить их за то, что они просто уходят из этой противозаконной деятельности», - отметил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.

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