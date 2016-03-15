У Лаврова заявили, что ЕС отдал в заложники Украине свои отношения с РФ
В МИД РФ назвали абсурдным упорство, с которым Евросоюз пытается увязать любые подвижки в отношениях с Россией с полным выполнением Минских соглашений.
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Что касается упорного стремления ЕС увязать любые подвижки в отношениях с Россией с полным выполнением минских соглашений, то все более очевидной становится абсурдность подобного упорства в условиях неспособности Киева выполнять достигнутые договоренности: украинская сторона всячески от этого уходит, ссылаясь на недостаточные условия безопасности, которые сама же и создает», - говорится в сообщении.
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У Лаврова отметили, что в Брюсселе делают судьбу отношений России и ЕС заложником Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что от полной имплементации Минских соглашений зависят любые существенные изменения в отношениях Евросоюза с Российской Федерацией.