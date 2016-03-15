В США опасаются, что после вывода войск из Сирии Россия принесет в Украину "кровавую весну"

Об этом заявил сенатор США Джон Маккейн, передает "Голос Америки".

Председатель комитета Сената по вооруженным силам, Маккейн также выразил обеспокоенность, что теперь Москва полностью переключит свое внимание на Украину.

"Россия переориентирует свои ресурсы и внимание на другие регионы, и я опасаюсь, что в Украину вновь приходит кровавая весна", – резюмировал Маккейн.

"Объявление о том, что Россия начнет выводить часть военных сил из Сирии, сигнализирует о том, что Владимир Путин полагает, что он разбомбил и убил достаточное число оппонентов кровавого режима Асада, чтобы обеспечить его выживание", – заявил республиканский сенатор из Аризоны.

Он также подверг резкой критике администрацию Обамы за "бездействие" в Сирии.

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"Администрация объясняла свое безразличие и бездействие заявлениями, что Россия сама окажется в трясине, – считает Маккейн. – Администрация утешала себя, повторяя мантру о том, что "военного решения не существует", вместо того, чтобы принять реальность, которая состоит в том, что у любого политического решения в Сирии есть военное измерение".

Напомним, вчера Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.