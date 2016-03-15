В Берлине взорвался автомобиль, полиция заявила о заложенной бомбе (фото)
13:30, 15 марта 2016Мир
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Автомобиль Volkswagen Passat взорвался утром во вторник на улице Бисмаркштрассе в берлинском районе Шарлоттенбург.
В результате взрыва погиб водитель машины / twitter.com/polizeiberlin
Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на полицию, передает РБК.
В результате инцидента погиб водитель машины.
В Twitter столичной полиции говорится, что «следователи исходят из того, что в машине сработало взрывное устройство».
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Район происшествия оцеплен. Полицейские саперы обследуют машину в поисках взрывчатки.
Фото: twitter.com/polizeiberlin
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