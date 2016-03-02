В Минске договорились о разминировании на 12 участках в зоне АТО - Олифер
Контактная группа договорилась о разминировании на 12 участках на Донбассе.
Сегодня на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала технические аспекты разминирования на 12 участках на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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Соглашение касается технических аспектов завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения», - написала Олифер.
По ее словам, в документе подробно расписаны все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировку территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.
От Украины документ подписали Кучма, от ОБСЕ - Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе также подписала соглашение о прекращении военных учений в 30 километрах от линии соприкосновения.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявляла, что разминирование может начаться весной, когда это позволят погодные условия.