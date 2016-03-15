ЕС не считает испытание баллистических ракет причиной для санкций против Ирана

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, передает Радио Свобода.

«Если же это нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, это должно обсуждаться в соответствующих институтах ООН», – заявила Могерини.

При этом Федерика Могерини предостерегла, что испытания Ираном баллистических ракет усиливает напряжение в регионе.

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В Корпусе стражей Исламской революции («Революционной гвардии») сообщили о проведении испытания нескольких баллистических ракет по всей стране 8 марта. Иран утверждает, что запуск ракеты был частью военных учений. В МИД Ирана заявили, что испытания ракет не нарушают ядерное соглашение Ирана с мировыми державами или резолюцию Совета безопасности ООН.

Как сообщал УНИАН, Франция предупредила, что ЕС может применить санкции в отношении Тегерана за испытание на прошлой неделе баллистических ракет Корпусом стражей Исламской революции («Революционная гвардия»).