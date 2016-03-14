Кадыров требует проверить доклад Яшина на экстремизм, оппозиционер готов давать показания

Об этом написал сам Яшин в своем блоге на Эхе Москвы.

«Доклад носит ярко выраженный провокационно-агрессивный характер, направленный против Рамзана Кадырова», — говорится в заявлении пресс-секретаря Кадырова.

По словам Яшина, он ждал подобной реакции Кадырова.

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"Он не первый раз пытается использовать правоохранительные органы как рычаг давления на своих оппонентов. Уголовное дело — это попытка заткнуть мне рот. Попытка, к слову, заранее обреченная на провал. Я уверен в своей правоте, и готов защищать доклад и с политической, и с моральной, и с юридической позиций. После получения повестки в прокуратуру и СКР я готов явиться для дачи показаний. Возможно, если следователи и прокуроры внимательнее почитают доклад — у них, наконец, возникнут вопросы и к самому Кадырову", - написал Яшин.

По словам оппозиционера, Кадыров до сих пор не ответил на доклад по существу, несмотря на серьезные обвинения, которые в нем содержатся.

"Это явная демонстрация политического бессилия. Глава Чечни прекрасно понимает, что по существу ему ответить нечего — поэтому эпатирует публику в социальных сетях, жалуется в прокуратуру и закатывает истерики", - заявил Яшин.

По его словам, очевидно, что одна из главных целей сегодняшнего заявления Кадырова — пресечь распространение доклада.

"Надеюсь, правоохранительные органы не станут играть роль обслуживающего персонала главы Чечни и воздержутся от изъятия тиража и блокирования текста в интернете", - пишет российский оппозиционер.

"Нервная реакция Кадырова на мою работу свидетельствует о том, что я делаю правильное и полезное дело, а доклад попал в цель. И чем больше людей узнают правду о кадыровских бандитах, тем больше шансов у российского общества на перемены", - говорится в публикации.

Напомним, 23 февраля, заместитель председателя оппозиционной российской партии ПАРНАС Илья Яшин опубликовал доклад "Угроза национальной безопасности" о главе Чеченской республики Рамзана Кадырова.