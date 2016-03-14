При утечке ядовитых химикатов в банке Бангкока погибли 8 человек (фото)

Утечка ядовитых химических веществ произошла в одном из банков в столице Таиланда Бангкоке. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает в понедельник, 14 марта, Лента.ру со ссылкой на The Bangkok Post.

Инцидент произошел в подвале здания старейшего банка Таиланда — Siam Commercial Bank — в воскресенье, 13 марта, в 21:30 по местному времени. Причиной ЧП стало повреждение системы химического пожаротушения.

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По данным Bangkok Post, жертвами утечки стали восемь человек, еще семеро пострадали.

Как отмечает Bangkok Post, действия спасательных служб были затруднены из-за запертых дверей в здании. В частности, спасатели не сразу смогли попасть на первый этаж и в подвал.

В заявлении Siam Commercial Bank утверждается, что трагедия произошла из-за халатности подрядчика, занимавшегося модернизацией противопожарной защиты. По факту ЧП полиция начала расследование.