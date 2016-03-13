В ООН исключили существование "плана Б" по Сирии

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Al Jazeera.

«План Б», насколько мы можем видеть, это продолжение чудовищного конфликта», - отметил де Мистура в интервью.

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Он добавил, что жертвой в данном случае станет только сирийский народ.

«И я не думаю, что есть реальный «план Б», помимо серьезных усилий по достижению политического решения в соответствии с женевским коммюнике», - подчеркнул спецпосланник генсека ООН.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта в Женеве запланировано проведение мирных переговоров по Сирии. Отмечается, что главная сирийская оппозиционная группа - Высший комитет по переговорам - заявила, что примет участие в мирных переговорах.