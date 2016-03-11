Лидеры сирийской оппозиции примут участие в переговорах в Женеве

В заявлении группы отмечается, что она не выдвигает никаких предварительных условий для участия в саммите, но подчеркивает "важность работы в рамках международных резолюций", передает Би-би-си. Высший комитет по переговорам был создан в декабре прошлого года, в него вошли 32 человека.

Читайте такжеСирийская оппозиция считает неблагоприятными условия для возобновления переговоров

Девять членов комитета представляют базирующуюся в Стамбуле Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил, пять - Национальный координационный комитет, десять - вооруженные группировки.

Еще 8 участников группы - независимые политики, также в комитет вошли по четыре делегата от южного и северного фронта и по одному - от исламистов из формирований "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам".

В конце февраля комитет объявил, что сирийская оппозиция поддерживает прекращение огня, договора о котором удалось достичь при содействии властей России и США.