Обама раскритиковал союзников США на Ближнем Востоке, назвав их "нахлебниками"

В интервью американскому изданию Atlantic американский президент не стал напрямую называть все государства, которые, по его мнению, ведут себя подобным образом, передает Би-би-си. В то же время Барак Обама отметил, что Саудовской Аравии пора научиться уживаться в одном регионе с Ираном.

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Одновременно американский президент напомнил, что Иран на протяжении нескольких десятилетий считался врагом США. По мнению америанского президента, даже теперь, на фоне нормализации отношений, Вашингтон не может предпочитать интересы Ирана интересам давних союзников.

Президент США также сказал, что не считает террористическую организацию "Исламское государство", по-настоящему серьезной угрозой своей стране. По словам Барака Обамы, его больше беспокоит изменение климата.

Иран и Саудовская Аравия входят в число ключевых игроков в вопросе мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, где недавно началось первое за 5 лет военных действий перемирие.

При этом в январе Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Тегераном после его резких заявлений в связи с казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране.

Тогда вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили ее союзники - Бахрейн, Судан, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.