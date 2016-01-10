Лига арабских государств обвинила Иран в "провокационных действиях"

Встреча, в рамках которой обсуждается резкое ухудшение отношений между Ираном и Саудовской Аравией, проходит на уровне министров иностранных дел стран-членов ЛАГ, передает Би-би-си. Инициатором проведения экстренного заседания Лиги арабских государств стало правительство Саудовской Аравии.

Читайте такжеСаудовская Аравия пригрозила Ирану новыми санкциямиСаудовское королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном после резких заявлений Тегерана в связи с казнью в Эр-Рияде известного шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Узнав о казни проповедника, толпа демонстрантов в Тегеране напала на посольство Саудовской Аравии и устроила погром.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Саудовскую Аравию постигнет "божественная кара" за казнь шейха, которого он назвал мучеником, действовавшим мирными методами.

Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал отомстить Саудовской Аравии за казнь Нимра аль-Нимра.

Вслед за Саудовской Аравией о разрыве отношений с Ираном объявили Бахрейн и Судан. Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). "Мы решительно осуждаем нападения на дипломатические миссии со стороны Ирана и категорически отвергаем иранскую политику вмешательства в дела саудовского королевства и любого другого арабского государства", - заявил в Каире министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Зайед аль-Нахайян.

"Эти нападения ясно отражают политический подход Ирана в отношении нашего арабского региона, с его вмешательством в дела региональных государств, разжиганием межконфессиональной розни и стремлением подорвать безопасность и стабильность", - сказал в своем выступлении министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.