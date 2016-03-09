Еврокомиссия одобрила предоставление Грузии безвизового режима

Соответствующее объявление он сделал в четверг в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я рад объявить, что Еврокомиссия сегодня предложила снять визовые требования для граждан Грузии. Что именно мы сегодня приняли, - это внести Грузию в список стран, чьи граждане могут ездить в зону Шенгена без виз", - сказал он.

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Комиссар подчеркнул, что такое решение не является "сюрпризом". По словам Аврамопулоса, Грузия выполнила все необходимые для этого требования.

Европейский комиссар сообщил, что сейчас эта законодательная инициатива будет передана в Совет ЕС и Европейского парламента.

"Я надеюсь, что решение будет быстро принято. Когда решение будет принято, граждане Грузии, имеющие биометрический паспорт, не будут нуждаться в визе, чтобы путешествовать в зоне Шенгена до 90 дней по делам, или туристом, или по семейным делам. Но это не дает права на работу в Евросоюзе", - пояснил Аврамопулос.