Сегодня Еврокомиссия объявит предложение по отмене виз для Грузии

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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"Еврокомиссар Аврапомулос" сегодня в 17:30 (18:30 по Киеву - УНИАН) проведет пресс-конференцию и объявит предложение о визовой либерализации для Грузии", - написал он.

EU migration com Avramopoulos will have a presser in Brussels today 17.30 CET announcing the visa lib proposal for #Georgia. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 Березень 2016

Как сообщал УНИАН, ранее предусматривалось, что вопрос визовой либерализации для Украины и Грузии будут рассматривать вместе, однако 2 марта стало известно, что рассмотрение безвизового режима для стран окончательно разделили.

Напомним, спикер парламента Владимир Гройсман отметил, что в Европе его заверили - безвизовый режим для Украины в 2016 году будет.