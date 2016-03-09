Американский военный самолет разбился в Ираке
07:02, 09 марта 2016Мир
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Американское военный самолет потерпел крушение на севере Ирака.
REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 5 марта. Никто из четырех членов экипажа не пострадал.
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Адмирал Джон Ричардсон сообщил журналистам, что аварию потерпел самолет-разведчик . Он совершил вынужденную посадку. В район аварии были отправлены вертолеты ВМС США. Операция по спасению членов экипажа аварийного судна прошла успешно, рассказал адмирал Ричардсон.
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Министерство обороны США проводит расследование причины инцидента.
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