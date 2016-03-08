В Британии подсчитали убытки от проделок домашних любимцев

Британцы ежегодно теряют 4 миллиарда фунтов стерлингов (150 миллиардов гривень) убытков из-за домашних любимцев, сообщает ТСН.ua.

"В стране подсчитали, сколько стоят проделки котов и собак. Оказалось, что каждый двадцатый кот наносит владельцу ущерб на тысячу фунтов - это более 37 тысяч гривен в год. А треть владельцев собак из-за вреда любимцев ежегодно тратит на ремонт по 200 фунтов - это почти семь тысяч гривень", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего мышеловы любят царапать диваны и ковры, а вот большинство собак грызет обувь. Больше всего от проделок домашних питомцев страдают гостинные и коридоры.