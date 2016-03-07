В Норвегии столкнулись танк и автомобиль, погиб человек

Об этом говорится в сообщении Аssociated Press.

А варія произошла в районе проведения военных учений НАТО Cold Response при участии 15 тысяч солдат из стран НАТО и партнеров, сообщает Европейская правда.

Как заявил представитель вооруженных сил Норвегии Александр Джанков, участником ДТП стала норвежская бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ). По его словам, никто из военнослужащих в результате инцидента не пострадал.

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В то же время погиб водитель автомобиля. По предварительным данным, кроме него, в транспортном средстве никого не было.

Представители полиции и военные выясняют причину аварии.

Военные учения при этом будут продолжаться и в дальнейшем, правда, все мероприятия вблизи места ДТП были отменены.