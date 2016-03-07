Клинтон проиграла Сандерсу на праймериз в штате Мэн

По информации местных СМИ, после обработки 75% голосов Сандерс набирает 63,8%. Его единственный конкурент — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон набирает только 36%.

Праймериз проходили в виде закрытого партийного собрания (кокусы). После подсчета всех голосов между Сандерсом и Клинтон будут распределены голоса 30 делегатов, которые примут участие в съезде Демократической партии в июле. На съезде будет избран единый кандидат от демократов для участия во всеобщих выборах президента страны 8 ноября, пишет Росбалт.

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Ранее СМИ прогнозировали победу Сандерса в штате Мен. Сенатор уже выиграл в штатах Нью-Гэмпшир, Вермонт, Небраска, Канзас, Оклахома, Миннесота и Колорадо. Клинтон одержала победу в 12 штатах.