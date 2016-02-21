Клинтон победила на праймериз в Неваде

Клинтон рассчитывала на уверенную победу в Неваде, где ее поддерживают латиноамериканские избиратели и другие представители расовых меньшинств, сообщает Би-Би-Си.

"По предварительным данным, она набирает 52% голосов, в то время как ее соперник Берни Сандерс - 48%", - говорится в сообщении.

Тем временем на праймериз в Южной Каролине фаворит электоральных рейтингов Дональд Трамп противостоит сенатору от Техаса Теду Крузу.

Голосование в эту субботу может стать решающим в преддверии "супервторника" 1 марта.

В этот день 15 штатов выберут своего кандидата от республиканцев и демократов, которые будут бороться за президентский пост 8 ноября.

Хилари Клинтон, ранее победившая на предварительном голосовании в Айове, но проигравшая Берни Сандерсу в Нью-Гэмпшире, уже объявила о своей победе в Неваде в "Твиттере". Она поблагодарила своих избирателей, написав "Это ваша победа".

Аналитики ожидали уверенной победы Клинтон в Неваде, однако сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, приманивший молодых избирателей призывами к бесплатному образованию, выступил на кокусах значительно лучше, чем предполагалось.

По данным опросов на входе в избирательные участки, за Сандерса голосовали три четверти избирателей в возрасте 45-ти лет и младше, в то время как за Клинтон - две трети избирателей старше 45-ти, передает издание.

В этом штате оба претендента боролись за голоса афро-американцев, латиноамериканцев и американцев азиатского происхождения, которые вместе составляют около 50% населения Невады.

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В то же время в Южной Каролине сторонники республиканцев выбирали своего кандидата на пост в Белом доме. Голосование завершилось в 19:00 по местному времени (02:00 по киевскому времени).

Лидирующая пара имеет за плечами по одной победе - Дональд Трамп выиграл в Нью-Гэмпшире, а Тед Круз - в Айове.

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Следующим испытанием для Хилари Клинтон станут демократические праймериз в Южной Каролине 27 февраля. Республиканцы проведут свое голосование в Неваде во вторник.