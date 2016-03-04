Создателя робота R2-D2 из "Звездных войн" нашли мертвым

Мастер специальных эффектов для кино и создатель робота R2-D2 из франшизы «Звездные войны» Тони Дайсон найден мертвым в своем доме на мальтийском острове Гозо. Об этом сегодня, 4 марта, сообщает Лента. ру со ссылкой на Reuters.

Тело 68-летнего британца было обнаружено полицией после того, как его друзья пожаловались властям, что он несколько дней не выходил на связь. Полиция не нашла следов насилия и предполагает, что смерть наступила по естественным причинам.

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Специалист по визуальным эффектам рассказывал, что придумал для Джорджа Лукаса восемь разных версий культового персонажа R2-D2, а также называл время работы над франшизой одним из самых интересных периодов в своей жизни.

Дайсон также занимался дизайном робототехники для таких компаний, как Sony, Philips и Toshiba. Он работал над спецэффектами для фильмов «Супермен 2», «Лунный гонщик» и «Победитель дракона».