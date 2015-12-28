"Звездные войны" собрали миллиард долларов в рекордный срок - BBC

Собрать миллиард картина смогла всего за 12 дней мирового проката, передает сообщение Disney BBC Украина. В компании добавляют, что это рекорд для киноиндустрии.

Фильм "Парк Юрского периода" компании Universal собрал миллиард долларов за 13 дней, однако в эту сумму входили и сборы от продажи билетов в Китае. А эпизод "Пробуждение силы" выйдет на китайский кинорынок только 9 января.

Новые "Звездные войны" уже поставили несколько рекордов, став, в частности, фильмом, который заработал больше других на Рождество - 49,3 миллиона долларов за второй уикенд после выхода в прокат - 153,5 миллиона долларов.

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На данный момент наиболее коммерчески успешными фильмами в истории кино остаются две картины Джеймса Кэмерона "Аватар" с момента премьеры в 2009 году он собрал 2,79 млрд долларов) и "Титаник" (с 1997 года он собрал 2,19 млрд долларов).