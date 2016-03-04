"Опасное сближение": Во Франции самолет Airbus едва избежал столкновения с беспилотником

Об этом сообщается на официальном сайте французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передает РБК.

Инцидент произошел 19 февраля. Как отмечается, самолет, летевший из Барселоны, находился на высоте 1676 метров, когда пилот увидел дрон. Он сразу отключил режим автопилота и смог отклониться от летающего объекта. По данным бюро, беспилотник пролетел всего в пяти метрах от крыла самолета.

Как отмечает телеканал France 24, область, где пролетал беспилотник, является запрещенной для подобных летательных аппаратов по соображениям безопасности. Представитель главного управления гражданской авиации Франции пояснил телеканалу, что нахождение дрона в районе аэропорта является «чистым преступлением».

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«Воздушное пространство рядом с аэропортом находится под строгим контролем. Дронам не разрешено летать над городскими районами, вблизи аэропортов или вблизи чувствительных участков, таких как электростанции», — пояснил пресс-секретарь организации Эрик Хераут.

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Он добавил, что беспилотник мог повредить окно кабины или же он мог быть втянут в один из реактивных двигателей самолета. Это бы привело к аварийной посадке лайнера.

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Агентство Bloomberg называет этот инцидент одним из «самых опасных сближений» между беспилотником и гражданским самолетом.

Подобный случай произошел в июле 2015 года в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Тогда, как сообщал портал TVN24, самолет авиакомпании Lufthansa чуть было не столкнулся с беспилотником. Дрон приблизился к самолету на 100 метров.