Обама не предоставляет Украине оружие, чтобы сохранить имидж мирного президента – конгрессмен

Об этом он заявил изданию "Голос Америки".

"Украине надо предоставить оборонительное оружие, чтобы они смогли по крайней мере себя защитить. Я бы даже больше сделал", - отмечает конгрессмен и в то же время отмечает, что нынешний хозяин Белого дома придерживается противоположного мнения. "Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама не хочет портить имидж мирного президента", - считает Джозеф Питтс.

"Он, президент Обама, переживает за наследие, которое оставит после себя. Он не хочет, чтобы его обвинили в начале новой войны. Поэтому, например, на Ближнем востоке, вместо того, чтобы выступить с вооруженными силами против террористической группировки ИГИЛ, он выводит оттуда войска. Он боится, что его обвинят в зачатии войны", - сообщает конгрессмен.

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Коллега Питтса, конгрессмен от штата Миссисипи Роджер Викер заявил "Голосу Америки", что на месте президента США вел бы иную внешнюю политику.

«Если бы я был ответственным за безопасность США и внешнюю политику, я бы действовал иначе. Я бы предпочел, чтобы весь Запад выработал значительно более сильную позицию, чтобы оказать больше помощи. Я бы предоставил Украине больше военной помощи», - отметил американский законодатель.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Европейского командования США и Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав обратился с рекомендациями к правительству США относительно предоставления Украине оружия.