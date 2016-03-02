Украина поддержала резолюцию СБ ООН о введении санкций против КНДР из-за ядерных испытаний

Об этом сообщает украинская миссия при ООН в Twitter.

"Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию №2270 (2016) о введении дополнительных санкций против Северной Кореи", - подчеркнули в сообщении украинские дипломаты при ООН.

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Таким образом, Украина как непостоянный член Совета безопасности ООН воспользовалась правом голоса на заседании Совбеза.

После принятия резолюции президент США Барак Обама сделал заявление, в котором сказано: "Эта резолюция накладывает весомые новые санкции, направленные на приостановление усилия Пхеньяна по продвижению ее программ по оружию массового поражения".

При этом как сообщает Центр новостей ОНН, принятая резолюция ужесточает и расширяет санкции в отношении КНДР в ответ на ее ракетно-ядерные испытания в январе-феврале этого года.

Члены Совета запретили экспорт из КНДР угля, железной руды, золота, титана, ванадия и других ценных металлов, а также поставки в страну авиационного топлива. Резолюция расширяет сферу охвата оружейного эмбарго и вводит запрет на открытие отделений банков Северной Кореи за рубежом.

«Совет Безопасности осуждает самым решительным образом ядерное испытание, проведенное КНДР 6 января 2016 года в нарушение соответствующих резолюций Совета и при вопиющем пренебрежении ими, и осуждает далее запуск, который был произведен КНДР 7 февраля 2016 года с использованием технологии баллистических ракет …», - говорится в принятой резолюции.

Ранее санкции Совета Безопасности ООН предусматривали адресные меры против лиц и организаций, связанных с ракетной и ядерной программами страны, оружейное эмбарго, а также запрет на передачу КНДР технологий и на поставки в страну предметов роскоши.

Принятый сегодня документ базируется на четырех предыдущих резолюциях о санкциях в отношении КНДР. Новые положения значительно расширяют сферу охвата ранее введенных ограничений, а также предусматривают новые жесткие меры.

Так, эмбарго на поставки оружия отныне охватывает стрелковое оружие и легкие вооружения, на которые ранее этот режим не распространялся. Совет расширил санкционный список лиц и организаций. Члены Совета предусмотрели высылку дипломатов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Резолюция разрешает досматривать в любое время и без предварительных условий груз, следующий из КНДР либо в КНДР. «Совет постановляет, что все государства должны досматривать находящийся на их территории или следующий транзитом через их территорию, в том числе в аэропортах, морских портах и зонах свободной торговли, груз, который происходит из КНДР либо предназначается для КНДР, либо оформлен при брокерстве или посредничестве КНДР или ее граждан, или действующих от их имени или по их указанию физических лиц или организаций,... либо перевозится на воздушных или морских судах под флагом КНДР, в целях обеспечения того, чтобы никакие предметы не передавались в нарушение резолюций...», -отмечается в документе.

Совет постановил заморозить все денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы за пределами КНДР, которые находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их поручению.

Совет вновь подтвердил запрет на поставку предметов роскоши в Северную Корею и уточнил их список.

Постоянный представитель США при ООН, Саманта Паур, по чьей инициативе была принята резолюция, сказала, что это «самый жесткий набор санкций», вводившихся Советом Безопасности ООН в последние 20 лет.

Как сообщал УНИАН, утром 6 января власти КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

В заявлении правительства страны говорится о том, что испытание состоялось "согласно стратегическому курсу Трудовой партии Кореи". В результате КНДР стала обладать самыми мощными ядерными силами сдерживания", подчеркивается в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины распространило заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность заявлениями руководства КНДР о проведении 6 января 2016 года очередного испытания ядерного устройства.

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«Украина как государство, которое добровольно отказалось от собственного ядерного арсенала и неукоснительно соблюдает принципы ядерного нераспространения, решительно осуждает такие действия КНДР. Считаем, что этот вопрос должен быть безотлагательно рассмотрен Советом безопасности ООН», - отметили в МИД.