КНДР провела военные учения у границ Южной Кореи

В субботу, 20 февраля, Северная Корея провела артиллерийские военные учения рядом с южнокорейским островом Пэннёндо в Желтом море, сообщает ZN.UA со ссылкой на Yonhapnews.

По свидетельствам местных жителей, артиллерия КНДР произвела от трех до четырех залпов. Сообщается, что данные артиллерийские удары не наносились по территории Южной Кореи.

Отмечается, что на данный момент на острове Пэннёндо еще действует режим возможной эвакуации, а также всем рыболовным судам приказано вернутся в порты.

В ночь на 7 февраля КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты дальнего действия, заявив о запуске искусственного спутника Земли.

В Южной Корее созвали экстренное совещание после получения информации о запуске ракеты.

Вместе с тем, госсекретарь США Джон Керри осудил запуск ракеты и назвал его "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза ООН. Он призвал к принятию мер, которые бы показали решимость мирового сообщества решить проблему северокорейской ядерной и ракетной программ.

Президент США Барак Обама, в четверг, 18 февраля, подписал закон, расширяющий санкции в отношении КНДР.