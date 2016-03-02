Главного в РФ "гееборца" Милонова заподозрили в покупке виллы на Кипре (фото)

Как пишет Новая газета Санкт-Петербург, вилла зарегистрирована на отца супруги Милонова Александра Либуркина.

"Некто Alexander Liburkin приобрел на Кипре виллу в деревне Лиопетри, округ Фамагуста. Договор продажи № 488/2011 виллы 27 зарегистрирован на имя Александра Либуркина в земельном департаменте Кипра 2 сентября 2011 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Либуркин, работающий в петербургском муниципальном образовании "Красненькая речка", которым ранее руководил Милонов, не может зарабатывать "намного больше 40 тысяч рублей в месяц", в результате чего покупка им виллы за 140-180 тысяч евро маловероятна.

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По данным издания, именно на этой вилле семья Милонова периодически отдыхает.

"По словам обитателей соседних домов, владельцем виллы действительно является русский – некий Александр, работающий "на правительство РФ". Как рассказали соседи, вместе с виллой он купил себе дорогой автомобиль Mercedes и мотоцикл Harley-Davidson и периодически приезжал пожить с семьей. Соседи также рассказали, что дом выставлен на продажу несколько месяцев назад, при этом владелец уже купил себе новую виллу в более престижном и дорогом районе Agia Thekla, у моря. Эту информацию нам подтвердил и агент, занимавшийся продажей виллы", - говорится в расследовании.