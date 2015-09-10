Скандальный депутат хочет возглавлять регион в РФ, чтобы ввести "полицию нравов" и очистить его от геев

Российский депутат Виталий Милонов хотел бы возглавить какой-нибудь регион России, чтобы очистить его от геев. При этом развивать парламентскую карьеру депутат петербургского заксобрания не намерен.

Отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», готов ли он стать главой какого-нибудь региона, Милонов рассказал, что у него действительно появилось желание реализовать свои идеи на практике.

«В Госдуму уж точно я никогда не поехал бы. Меня никто туда и не приглашает. Возглавить какой-нибудь район — с удовольствием. Что-то хочется практичное сделать, практически полезное. И самое главное — точно не ради карьеры. Потому что я не вижу себя на пике какой-то политической карьеры. Я не считаю, что это главное для меня — достигнуть той или иной политической высоты», - сказал он.

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На своём посту Милонов в первую очередь занялся бы борьбой с представителями ЛГБТ-сообщества, проститутками и алкоголиками.

«Мы бы сделали образцовый район: там не было бы ни одной проститутки, ни одного наркомана, все алкоголики в ЛТП были бы, действовали бы наряды «полиции нравов», ни одного гомосексуалиста. Был бы идеальный район», - рассказал о своей мечте Милонов.

Он добавил, что возглавляемый им регион можно было бы образно назвать «Духовный Константинополь».