США и союзники за день нанесли 21 авиаудар по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке

Сообщается, что 14 ударов в Ираке сосредоточены на Мосуле и Эль-Фаллудже, где, в частности, они поразили два тактических подразделения и три транспортных средства, которые использовались боевиками, передает Reuters.

Другие удары были проведены вблизи Рамади, Синджари, Аль Каим, Альбу Хаята, Байджи и Хаббании, говорится в заявлении.

В Сирии семь ударов были нанесены близ четырех городов - Аль Хоул, Эр-Ракка, Манбидж и Мари - уничтожив многочисленные цели, в том числе штаб-квартиру Исламского государства, пять тактических подразделений и два дома, говорится в сообщении коалиции.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля вечером Россия и США выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00 по времени Дамаска.

Авиаудары планируется продолжить по позициям террористических группировок, однако сирийские повстанцы уже заявили, что опасаются российских авиаударов под прикрытием борьбы с терроризмом.

Президент США Барак Обама выразил осторожный оптимизм относительно этого плана.