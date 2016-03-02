Американский спецназ задержал одного из главарей "Исламского государства" в Ираке - The NYT

Об этом сообщили источники в Минобороны США, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The New York Times.

Чиновники заявили, что задержанный, имя которого отказались называть, уже был допрошен американскими должностными лицами в изоляторе временного содержания в городе Эрбиль на севере Ирака.

Также сообщается, что командира ИГ планируют выдать иракским властям или курдам. Источники издания также отказались рассказать о том, какую информацию удалось получить от задержанного.

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Они подчеркнули, что допрос командира ИГИЛ может длиться несколько недель или месяцев.

Пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать детали, но сказал, что любое задержание будет "краткосрочным и согласованным с иракскими властями".

Иракские и курдские военные представители также отказались комментировать информацию о задержании.

Ранее сообщалось, что силы американского спецназа в результате спецоперации в иракской провинции Киркук схватили террориста по кличке Абу Омар аш-Шишани, одного из главарей группировки "Исламское государство" (ИГ).