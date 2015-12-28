Американский спецназ захватил в Ираке одного из главарей ИГ - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство EIN.

"Американский спецназ схватил, помимо аш-Шишани, еще двух полевых командиров ИГ, а также уничтожил семерых боевиков в ходе десантной операции, проведенной в районе Эр-Рияд провинции Киркук в прошлую пятницу", - передает агентство. По его данным троих экстремистов доставили в город Сулеймания на северо-востоке страны.

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Ранее в этом году в СМИ неоднократно появлялась информация о ликвидации аш-Шишани, однако в итоге она не подтверждалась.

По официальным данным, спецназ США был расквартирован в Ираке 21 декабря. Как заявил тогда представитель командования международной коалиции по борьбе с ИГ, возглавляемой Вашингтоном, полковник Стив Уоррен, эти подразделения "будут проводить секретные операции после консультаций с руководством страны". Численность контингента составляет 100 человек.

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