В Осло сегодня объявят лауреата Нобелевской премии мира

На неё в этом году выдвинуто 276 кандидатов, из них около полусотни организаций, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Среди наиболее вероятных претендентов на получение премии мира канцлер Германии Ангела Меркель.

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Нобелевским лауреатом она может стать благодаря лояльному отношению к беженцам с Ближнего Востока, а также усилиям по урегулированию кризиса в Украине, отмечает «Блумберг». Это агентство ссылается на данные аналитиков и букмекеров.

В числе других кандидатов на Нобелевскую премию мира также называют Папу римского Франциска и итальянского священника, уроженца Эритреи, Муссы Зераи.

Первого могут отметить премией мира за борьбу с бедностью, второго за масштабную помощь беженцам.

В числе претендентов бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Победителя наградят в декабре. В этом году денежный приз составляет чуть меньше миллиона долларов.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили пакистанской активистке и борцу за права детей Малале Юсуфзай и индийскому врачу Кайлашу Сатьярти. Он многие годы борется за освобождение детей от рабского труда.