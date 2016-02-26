В Вашингтоне открывается первая с 1962 года трамвайная линия
20:09, 26 февраля 2016Мир
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В эту субботу в столицу США Вашингтон возвращается трамвай, которого здесь не видели с 1962 года.
REUTERS
В первое время пользоваться им можно будет бесплатно, передает Би-би-си. Линию протяженностью в 3,9 км планировали запустить в течение десятилетия. Проект несколько раз пересматривался и менялся.
В США происходит возрождение трамвайного сообщения. За последние пять лет трамваи появились на улицах Атланты и города Шарлотт в Северной Каролине.
Нью-Йорк планирует запустить 26-километровую трамвайную линию.
Исключением стал лишь пригород Вашингтона Арлингтон, где были отменены сразу два проекта. Жители города протестовали против их высокой стоимости.
В прошлом году в США было совершено 50,84 млн поездок на трамваях - за год рост составил 3,4%, сообщил федеральный департамент транспорта.
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