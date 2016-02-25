Боевики ИГ наладили производство бомб почти в промышленных масштабах, используя компоненты для них из 20 стран

Об этом говорится в исследовании британских экспертов, передает Русская служба Би-би-си.

По данным исследования, проведенного базирующейся в Лондоне компанией Conflict Armament Research, джихадисты ИГ наладили производство взрывчатки почти в промышленном масштабе.

Большинство компонентов, использующихся джихадистами в Ираке и Сирии для создания бомб, производятся турецкими и иракскими компаниями. Однако боевики также используют компоненты из США, Бразилии, Китая и Японии.

Как выяснили эксперты, самой популярной основой для взрывчатых веществ ИГ является нитрат аммония, а наиболее популярным устройством для дистанционного управления бомбой - мобильный телефон Nokia 105.

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"Самым страшным открытием было то, насколько боевики ИГ самодостаточны в том, что касается приобретения оружия... Они могут получить доступ ко многим товарам, открыто продающимся на рынке в регионе", - отмечает глава Conflict Armament Research Джеймс Биван.

Авторы исследования отмечают, что изучили более чем 700 компонентов невзорвавшихся бомб ИГ.