В Ираке обнаружили массовое захоронение десятков замученных боевиками ИГИЛ жителей города Рамади

Об этом заявил представитель иракских сил безопасности в провинции Анбар, центром которой является Рамади, сообщает ТАСС.

По его сведениям, "могила с телами по меньшей мере 50 мирных жителей была найдена на восточной окраине города - районе Ас-Суфия". Представитель МВД провинции отметил, что "в захоронении обнаружены останки женщин и детей, замученных исламистами в период оккупации Рамади сторонниками ИГ".

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.