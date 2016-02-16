В Ираке обнаружили массовое захоронение десятков замученных боевиками ИГИЛ жителей города Рамади
14:19, 16 февраля 2016Мир
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Иракские военные обнаружили массовое захоронение, в котором погребены десятки жителей города Рамади, освобожденного недавно правительственными силами от формирований террористической группировки "Исламское государство".
REUTERS
Об этом заявил представитель иракских сил безопасности в провинции Анбар, центром которой является Рамади, сообщает ТАСС.
По его сведениям, "могила с телами по меньшей мере 50 мирных жителей была найдена на восточной окраине города - районе Ас-Суфия". Представитель МВД провинции отметил, что "в захоронении обнаружены останки женщин и детей, замученных исламистами в период оккупации Рамади сторонниками ИГ".
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Как сообщал УНИАН, 28 декабря иракская армия заявила о победе над боевиками "Исламского государства", захватив комплекс правительственных зданий в западном иракском городе Рамади.
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