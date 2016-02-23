Боевики ИГИЛ перекрыли трассу снабжения армии Асада на подступах к Алеппо - Reuters

Дорога с подконтрольных режиму Асада территорий к захваченным правительственными войсками высотами близ Алеппо второй день подряд перерезана боевиками "Исламского государства". Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.

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Сирийский венный источник сообщил агентству, что правительственные войска продолжат попытки прорваться в Алеппо по этому маршруту.

Также представитель Обсерватории Рами Абдулраман добавил, что "столкновения продолжаются и режим (Асада - УНИАН) восстановил контроль над 4 из 7 утраченных позиций".

Правительство Асада использовало дорогу через пустыню и деревни Итрия и Ханасер, чтобы снабжать своих военных близ Алеппо (считающегося столицей повстанцев - УНИАН), поскольку основная трасса в город находится под контролем оппозиции.

Как сообщалось, 12 февраля сирийская правительственная армия при поддержке лояльных отрядов "народного ополчения" установила контроль над рядом стратегически важных высот в провинции Алеппо.