Эрдоган обвинил РФ в новых нарушениях воздушного пространство Турции

Об этом он заявил, выступая в Анкаре, передает Reuters.

По словам Эрдогана, Турция продолжает фиксировать нарушения, несмотря на то, что прошло всего три месяца после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком возле границы с Сирией.

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Кроме того, Эрдоган во время речи, которая транслировалась в прямом эфире, высказался за то, чтобы прекращение огня в Сирии не касалось действий Турции против курдов.

Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган заявлял, что Турция имеет право бороться против террористов в Сирии, а также на других территориях. По его словам, это может стать ответом на возможные угрозы и нападения на Турцию.