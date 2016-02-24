Эрдоган обвинил РФ в новых нарушениях воздушного пространство Турции
15:39, 24 февраля 2016Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил РФ в том, что она продолжает нарушать воздушное пространство страны.
REUTERS
Об этом он заявил, выступая в Анкаре, передает Reuters.
По словам Эрдогана, Турция продолжает фиксировать нарушения, несмотря на то, что прошло всего три месяца после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком возле границы с Сирией.
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Кроме того, Эрдоган во время речи, которая транслировалась в прямом эфире, высказался за то, чтобы прекращение огня в Сирии не касалось действий Турции против курдов.
Как сообщал УНИАН, ранее Эрдоган заявлял, что Турция имеет право бороться против террористов в Сирии, а также на других территориях. По его словам, это может стать ответом на возможные угрозы и нападения на Турцию.
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