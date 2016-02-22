Эрдоган допускает проведение операций "против терроризма" за рубежом

04:41, 22 февраля 2016
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Турции есть право проводить зарубежные операции против террориcтов, которые представляют угрозу для страны.

REUTERS

Об этом в воскресенье, 21 февраля, пишет Дождь со ссылкой на Hurriet.

Эрдоган отметил, что Турция имеет право бороться против террористов в Сирии, а также на других территориях. По его словам, это может стать ответом на возможные угрозы и нападения на Турцию.

«Никто не может ограничивать право на самооборону от террористических атак на Турцию», — сказал Эрдоган.

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Он добавил, что такое вмешательство не является нарушением суверенитета государств, которые не могут самостоятельно сохранить свою территорию.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Турция имеет законное право на самооборону. Американский лидер также выразил опасения относительно активности сирийских курдов из "Отрядов народной самообороны" (YPG) на границе.

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