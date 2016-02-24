ООН: женевские переговоры о перемирии в Сирии откладываются

Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на представителей ООН. Возобновление переговоров о перемирии в Сирии было запланировано на четверг, 25 февраля в Женеве.

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Представитель ООН не дал дополнительную информацию о том, когда может быть возобновлен переговорный процесс.

Как сообщал УНИАН, переговоры в Женеве по сирийскому вопросу начались 29 января под эгидой ООН. Состав участников определялся в ходе многосторонних консультаций с участием России, США и других стран. А 4 февраля спецпосланник ООН по сирийскому кризису Стаффан де Мистура объявил о срыве международных переговорах по Сирии. 23 февраля президенты США и России достигли договоренности о прекращении боевых действий в Сирии с 27 февраля.