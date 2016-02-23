В датском городе Тондер мигрантам ограничили пользование общественным бассейном

Это решение было принято после того, как несколько человек пожаловались, что из-за поведения мигрантов они чувствовали себя неуютно, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local. Посетители отметили, что искатели убежища вели себя очень громко, а также отказались принять душ перед входом в бассейн.

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Из-за этих жалоб руководство заведения теперь позволит мигрантам пользоваться его услугами только в течение определенных часов.

"Должно быть место для всех, но существуют правила, которых необходимо придерживаться. Надо перед бассейном принять душ, и есть также другие правила бассейна", - сказала руководитель учреждения.