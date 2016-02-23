От Apple требуют разблокировать еще около дюжины iPhone - WSJ
16:49, 23 февраля 2016Мир
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Министерство юстиции США запросило компанию Apple дать доступ следователям ФБР к еще нескольким смартфонам iPhone, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к делу.
REUTERS
Не разглашается, по каким правовым прецедентам минюст США запросил разблокировку на этот раз. Известно только, что эти дела не касаются случаев обвинения в терроризме.
Таким образом, как отмечается, корпорация Apple может оказаться втянутой в очередные судебные разбирательства, передає Газета.ру.
Читайте такжеКомпания Apple предложила американским властям оценить последствия ее конфликта с ФБР
16 февраля суд штата Калифорния обязал компанию Apple дать доступ ФБР к заблокированной информации на смартфоне iPhone, который принадлежал террористам, устроившим нападение на центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино. Адвокат Apple сравнил решение суда с «ящиком Пандоры».
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