От Apple требуют разблокировать еще около дюжины iPhone - WSJ

Не разглашается, по каким правовым прецедентам минюст США запросил разблокировку на этот раз. Известно только, что эти дела не касаются случаев обвинения в терроризме.

Таким образом, как отмечается, корпорация Apple может оказаться втянутой в очередные судебные разбирательства, передає Газета.ру.

Читайте такжеКомпания Apple предложила американским властям оценить последствия ее конфликта с ФБР

16 февраля суд штата Калифорния обязал компанию Apple дать доступ ФБР к заблокированной информации на смартфоне iPhone, который принадлежал террористам, устроившим нападение на центр для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино. Адвокат Apple сравнил решение суда с «ящиком Пандоры».