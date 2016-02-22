Apple: Требование ФБР взломать iPhone "стрелка из Сан-Бернандино" создает опасный прецедент

В размещенной в понедельник на сайте компании статье "Вопросы и ответы" говорится, что, во-первых, выполнение этого требования "облегчит возможность разблокировать iPhone с помощью "грубой силы", путем перебора тысяч или миллионов комбинаций со скоростью современного компьютера".

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Во-вторых, это "создаст опасный правовой прецедент, который расширит полномочия правительства, и мы просто не знаем, к чему это приведет", передает Русская служба ВВС.

"Безусловно, можно создать совершенно новую опер

ационную систему, чтобы подорвать нашу систему безопасности, как того хочет правительство. Но мы считаем, что это слишком опасно делать. Единственный способ гарантировать, что таким мощным инструментом не будут злоупотреблять и он не попадет в чужие руки, - это никогда не создавать его", - заявляет Apple.

В ФБР утверждают, что данный случай - исключительный, и от Apple требуется создать операционную систему для взлома только одного iPhone. Однако компания не верит, что дело ограничится взломом телефона "стрелка из Сан-Бернандино".

"Сотрудники правоохранительных органов по всей стране уже заявили, что они у них есть сотни айфонов, разблокировки которых они хотят потребовать от Apple, если ФБР выигрывает это дело", - говорится в статье.

Apple также отвергает обвинения в том, что ее отказ от сотрудничества с ФБР продиктован заботой о бизнес-модели и маркетинговой стратегией.

Компания заявляет, что сделала все, что в ее силах и в рамках закона, чтобы помочь сыщикам.

"У нас нет никакой симпатии к террористам. Мы предоставили всю информацию о телефоне, какой обладали. Мы также активно давали советы по получению дополнительной информации", - заявляет компания.

"Одно из лучших наших предложений было скоммутировать телефон с сетью, к которой он был ранее подключен, что позволило бы создать резервную копию и получить данные, которые им требуются. К сожалению, оказалось, что когда iPhone злоумышленника попал к ФБР, пароль идентификатора Apple, ассоциированный с телефоном, был изменен. Это означает, что телефон больше не может получить доступ к услугам iCloud", - пишет Apple.

"Правительство подтвердило, что мы передали все данные, в том числе, относящиеся к резервному копированию на iPhone. Но теперь к нам обратились за информацией, которой мы просто не располагаем", - резюмируют авторы статьи.

Следователи уверены, что на телефоне радикального исламиста Фарука, который вместе с женой Ташфин Малик 3 декабря 2015 года убил 14 безоружных человек и более двух десятков ранил, хранится очень важная информация.

Ранее компания Apple отказалась помочь ФБР в просьбе предоставить доступ к данным смартфона убийцы, а в ответ на решение американского суда, обязавшего ее обойти протоколы безопасности и получить доступ к информации, пообещала оспорить это решение.