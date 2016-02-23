КНДР угрожает нанести удар по Южной Корее и США в случае проведения совместных маневров

Соответствующую информацию распространило агентство ЦТАК, сообщает ТАСС со ссылкой на Киодо.

"Если подразделения военнослужащих (США и Южной Кореи) продемонстрируют какие-либо совместные действия, свидетельствующие о проведении операции, в качестве превентивных мер мы нанесем по ним удары", - отмечается в сообщении агентства.

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В качестве главных целей армия КНДР выбрала резиденцию южнокорейского президента Пак Кын Хе, а также США.

Как известно, в марте и апреле Республика Корея и США планируют провести масштабные совместные маневры Key Resolve и Foal Eagle. КНДР настаивает, что "они направлены на отработку военного вторжения на ее территорию и требует их отмены".