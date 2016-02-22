По Фиджи пронесся ураган: есть жертвы, тысячи людей эвакуированы (фото)
Ураган "Уинстон" принес сильные ветры с порывами до 320 км/ч, затяжные ливни и волны высотой до 12 метров.
После одного из мощнейших зафиксированных в Южном полушарии тропического циклона "Уинстон" в понедельник на Фиджи начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом пишет Reuters.
Читайте такжеНа восточном побережье США из-за снежного шторма погибли 30 человек
Жертвами циклона стал 21 человек, еще четверых продолжают разыскивать. На отдаленных островах были разрушены целые деревни и разорваны линии коммуникаций.
Спасатели и гуманитарные организации предупреждают о риске возникновения кризиса и распространения болезней в низинных районах, где живет почти миллион человек. Здесь ураган уничтожил посевы, а доступ к чистой воде был заблокирован.
В центрах эвакуации Фиджи остаются 8 тысяч человек.
Читайте такжеСША хотят сконструировать "плавающие" ветротурбины, размах которых достигнет 200 метров
Тем временем уже возобновлено авиасообщение и в страну начала поступать гуманитарная помощь. Туристы покидают острова.