По Фиджи пронесся ураган: есть жертвы, тысячи людей эвакуированы (фото)

После одного из мощнейших зафиксированных в Южном полушарии тропического циклона "Уинстон" в понедельник на Фиджи начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом пишет Reuters.

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Жертвами циклона стал 21 человек, еще четверых продолжают разыскивать. На отдаленных островах были разрушены целые деревни и разорваны линии коммуникаций.

Спасатели и гуманитарные организации предупреждают о риске возникновения кризиса и распространения болезней в низинных районах, где живет почти миллион человек. Здесь ураган уничтожил посевы, а доступ к чистой воде был заблокирован.

В центрах эвакуации Фиджи остаются 8 тысяч человек.

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Тем временем уже возобновлено авиасообщение и в страну начала поступать гуманитарная помощь. Туристы покидают острова.