В НАТО отрицают возможность поддержки Турции, если она сама нападет на Россию
НАТО дал понять Турции, что она не сможет рассчитывать на поддержку со стороны Североатлантического альянса в случае, если спровоцирует вооруженный конфликт с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
"НАТО не должно позволить втянуть себя в вооруженную эскалацию с Россией из-за нынешней напряженности в отношениях между РФ и Турцией", - сказал Ассельборн, сделав заявление от имени всех союзников НАТО, передает Европейская правда.
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По его словам, обязательства защищать каждого члена НАТО распространяются только на те случаи, "если одно из государств-членов подвергается непосредственному нападению".
Как известно, отношения между РФ и Турцией обострились в прошлом году, когда турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24.
Сейчас отношения между Москвой и Анкарой продолжают ухудшаться из-за сирийского конфликта, в котором РФ поддерживает президента Сирии Башар Асада, а Турция выступает против него.