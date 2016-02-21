Власти Македонии закрыли границу с Грецией для мигрантов из Афганистана.

Об этом сегодня сообщили в македонской полиции, передает Deutsche Welle.

По словам властей, на территорию страны пропускают только иракцев и сирийцев.

Читайте такжеТурция и ЕС соберутся на экстренный саммит по вопросу мигрантов

Такие меры были введены после того, как ранее границу для афганцев закрыла соседняя Сербия. В результате в пограничном селе Табановце на севере Македонии скопилось около 600 афганских беженцев, которые ждут разрешения въехать в Сербию.

Также сложная ситуация возникла на греческо-македонской границе. По данным греческой полиции, въезда в Македонию в настоящее время ожидают более 3 тысяч мигрантов.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз переживает самый большой со времен Второй мировой войны миграционный кризис. Общее число всех мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран, прибывших в Европу в 2015 году, составило около 1,5 млн человек, и они продолжают прибывать.

19 января 2016 года президент Европейского совета Дональд Туск высказал мнение, что ЕС имеет не более двух месяцев на урегулирование ситуации с беженцами.